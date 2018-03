Rozmowa z Jerzy Michalakiem, kandydatem na prezydenta i członkiem zarządu województwa

Mateusz Kokoszkiewicz: Jak się pan poczuł, gdy ostatnio prezydent Dutkiewicz stwierdził, że na pewno nie poprze pana w wyborach prezydenckich?

Jerzy Michalak: Chciałbym podziękować prezydentowi za to, że cztery lata temu zaproponował moją kandydaturę do zarządu województwa. Przez te cztery lata z marszałkiem Przybylskim przeszliśmy ciężką szkołę samorządności. Byliśmy gotowi do realizacji projektów różnych środowisk politycznych, wykazaliśmy się elastycznością i konsekwencją, usamodzielniliśmy się względem największych partii. Zawsze mówiłem, że poparcie prezydenta nie będzie najważniejsze.

Jak pan ocenia prezydenturę Rafała...