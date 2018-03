Bohaterów jest właściwie dwóch – Radio Wolna Europa i szef jego polskiej sekcji. „Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, które sowiecki reżim chce przed wami ukryć, by zabić w was resztki nadziei. Będziemy mówili głośno to, czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma knebel na ustach” – zapowiadał Jan Nowak, wprowadzając 3 maja 1951 r. do polskich domów Radio Wolna Europa.

– Przez ćwierć wieku walczył o wypełnienie tej misji. Prowadził bój z peerelowską propagandą, dla której RWE było tylko „szczekaczką zachodnich imperialistów”, z bezpieką, która oskarżała go o współpracę z Niemcami w czasie okupacji, z częścią polskiej emigracji przeciwnej linii radia, a nawet z amerykańskimi mocodawcami, próbującymi...