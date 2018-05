Szewcem byli dziadek, ojciec, wujek i stryjek. Starszy brat poszedł na szewca, a i Zygmunt nie znał innej pracy. Za dzieciaka najbardziej lubił zapach skóry w zakładzie ojca. Pachniała jakby ziemią albo trawą, nie to co teraz, gdy ledwo da się ją wyczuć.

Przerwę w szewstwie miał na wojsko, prawie dwa lata siedział w jednostce. Na przepustce poznał pierwszą żonę i już nie wrócił do rodzinnej Częstochowy. Ślub wzięli we Wrocławiu. Egzamin czeladniczy zdał u mistrza Michała Ślipko, który miał zakład przy ul. Poniatowskiego. Z papierami zatrudnił się w Konsumie przy Podwalu, gdzie zakupy robiła wierchuszka PRL-u. Szył buty w spółdzielni, a kiedy w 1983 roku ją zamknęli, otworzył własny zakład. Lokal przy ul. Łokietka przejął po znajomym cholewkarzu.

Szampan i pamiątkowa tablica

Lata 80. to były złote czasy dla szewców. Po buty pana Zygmunta ustawiały się kolejki wrocławian. Wzory podpatrywał w żurnalach, czasem klienci przynosili model, który chcieliby odtworzyć.

Szył też dla teatru. Np. buty czarnoksiężnika zrobił z pomalowanej na niebiesko skóry. Sięgały za kolano i miały długi, wywinięty czubek.

Bardziej lubił szyć buty, niż je naprawiać, ale z czasem to napraw zaczęło być więcej. Zepsute suwaki, zniszczone fleki, pęknięte podeszwy, nudna, prosta robota.

Przerabiał też buty, gdy zmieniła się moda. Ucinał szpiczaste czubki i na kopycie tworzył z nich zaokrąglone noski. Nie było widać, że przerabiane.

– Wykończyła mnie chińszczyzna – stwierdza pan Zygmunt – im bardziej dostępne stawały się tanie buty, tym mniej miałem klientów. A tych gumowych podeszew, tekturowych wkładek i cholewek ze skaju to nawet nie ma co naprawiać.

Pokazywał czasem klientom, z czego zostały zrobione ich buty, i przekonywał, że lepiej je wyrzucić, niż przynosić do szewca. Ale jak widział, że klient biedniejszy, to tak zrobił, żeby buty mu jeszcze długo posłużyły. Tekturkę na skórę wymienił, szwy umocnił. Nawet się klientowi nie przyznawał, że na swój koszt. – I przez to nigdy się nie dorobił – wtrąca Halina Trąbczyńska, żona pana Zygmunta. – Mieszkamy w jednym pokoju z kuchnią.

Gdyby nie pieniądze, to Zygmunt by już dawno nie pracował. Ale emerytury ma 900 zł, do tego 200 zł dodatku pielęgnacyjnego. – A chciałoby się coś mieć z życia, pojechać na wakacje w Bory Tucholskie, pochodzić po lesie i połowić ryby – mówi.

Więc pracował. Ale w ostatnich miesiącach zakład zaczął przynosić straty. Halinka już wcześniej go namawiała, żeby odpuścił. – Szkoda zdrowia – mówi – a Zygmuntowi 10 lat temu wszczepili defibrylator serca. Kardiolożka, która go leczyła, przyszła z butami do naprawy i załamała ręce: „To ja pana, panie Zygmuncie, leczę, a pan pracuje w takiej zimnicy”.

POLECAMY. HISTORIA PANA KAZIMIERZA ZE SKLEPU ZABAWKAMI PRZY PIASTOWSKIEJ

W zakładzie nie było ogrzewania, tylko farelka, ale i tak przecież cały czas nie mogła chodzić, boby się szewc za prąd nie wypłacił.