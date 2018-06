Dom w podwrocławskiej Żórawinie wybudowali bez progów, żeby Agacie łatwiej było się poruszać. Korytarze są szersze, by mieścił się wózek, ale sam dom nie jest za duży. Ma niecałe 100 m kw., a z salonu do sypialni jest 12,5 metra. Agata potrafi, trzymając pod rękę męża, przejść tam i z powrotem osiem razy. Takie spacerowanie zajmuje jej godzinę. Jest dobrym ćwiczeniem. Przy rdzeniowym zaniku mięśni, na który choruje, ważne jest, by utrzymać w formie te, które jeszcze zostały.

Po obu stronach przedpokoju wiszą zdjęcia – rodzinne, ale też z profesjonalnych sesji. Agata chyba najbardziej lubi to w czerwonej sukni, w której wystąpiła na pokazie mody Ewy Minge. Nigdy więcej jej już nie założyła, nie było okazji. – Mąż nawet mnie namawiał, żebym ją sprzedała, bo tylko miejsce w szafie zajmuje, ale przecież pamiątek, i do tego tak pięknych, się nie sprzedaje.

Bujanie na boki

Zaczęła chodzić dopiero, kiedy miała dwa lata. Rodzina się tym nie przejmowała, bo przez poród pośladkowy i dysplazję stawów biodrowych leczono ją za pomocą rozwórki Koszli, czyli szyny, która sprawia, że nogi są cały czas rozłożone.

Tylko że kiedy rozwórkę zdjęto, dalej było coś nie tak z chodzeniem. Babcia jako pierwsza stwierdziła, że „wnusię za bardzo buja na boki”. Zaczęło się chodzenie od lekarza do lekarza.