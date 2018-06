Paweł Myśliński jest wrocławianinem. Jego pasją jest eksploracja i nurkowanie. Stara się je łączyć, więc szuka zalanych kopalni na Dolnym Śląsku. Jako jeden z pierwszych nurkował w w 2013 r. w tajnej niegdyś kowarskiej kopalni Podgórze, gdzie wydobywano uran. Teraz wraz z Filipem Długoszem, Danielem Kowalskim, Wojciechem Szetelnickim, Piotrem Muchą i Łukaszem Siczkiem bada dawną kopalnię pod Sobótką, w której wydobywano magnezyt.

– Wejścia do tego szybu szukało wiele osób, ale dopiero nam udał się go odnaleźć – mówi z dumą Paweł. Nie była to kwestia szczęścia, a przygotowania. Dzięki planom, które zdobyli określili dokładnie, gdzie znajduje się zejście do szybu. Było w innym miejscu niż zakładała większość osób bezskutecznie go dotąd poszukująca.

Gdy okazało się, że gmina chce sprzedać działkę, na której znajduje się szyb, postanowili jej część wykupić, co stało się faktem na przełomie 2016 i 2017. A potem ogrodzili teren, postawili na nim namiot i od kilku miesięcy schodzą pod ziemię, by zbadać szyb, a przy okazji przeżyć niesamowitą przygodę.