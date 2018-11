Dla kasy i rozkoszy. Wrocławskie jarmarki, nie tylko bożonarodzeniowe [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Na Rynku jest on organizowany od 2008 r. i dorobił się fan-clubu. Przeciwników też. Ci ostatni grzmią, że to obca tradycja i nie będzie Niemiec wieńców adwentowych oraz pierników nam wciskał, ani grzańcami rozpijał. Tyle, że to także śląski zwyczaj, a nic co śląskie nie jest nam obce. Znakomity geograf Bartłomiej Stein rozgłosił światu już pięćset lat temu, że "cały Śląsk otrzymał bezsprzecznie cały dobrobyt, wreszcie całą kulturę z Wrocławia, gdzie najpierw zaczęły się odbywać największe jarmarki ze wszystkimi sąsiednimi narodami".