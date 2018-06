Trwa Festiwal Dobrego Piwa na Stadionie Wrocław. Tu naprawdę warto się wybrać! [ZOBACZCIE ZDJĘCIA]

Fot. Tomasz Pietrzyk

70 stoisk, a na nich blisko 500 piw lanych i ponad 800 piw butelkowych, koncerty polskich gwiazd, zajęcia dla dzieci i rodziców, warsztaty piwowarskie, dyskusje, food trucki i strefa relaksu - to wszystko na Stadionie Wrocław. 9. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa potrwa do niedzieli, do godz. 20. Więcej szczegółów tutaj --> https://bit.ly/2JpgIsf