O tym, gdzie bije serce teatru, kto tam rozdaje towarzyskie awanse, o rozmowach z Igorem Przegrodzkim i 57 latach spędzonych we wrocławskim Teatrze Polskim - mówi Bogusław Danielewski, aktor tej sceny

Rozmowa z Bogusławem Danielewskim



Magda Piekarska: Garderoba ma numer 101. To ta sama od 57 lat?



Bogusław Danielewski: Tak. To garderoba Artura Młodnickiego, Igora Przegrodzkiego i moja. Na początku była dużo mniejsza, dopiero po pożarze powiększono ją i jest dużo bardziej reprezentacyjna. Prawda, Igor?



Uśmiecha się pan do zdjęcia na ścianie. Często zdarza się panu rozmawiać z Igorem Przegrodzkim?



- O, ba! Wiele lat tu razem spędziliśmy, wiele razy graliśmy razem na scenie. Łączyła nas przyjaźń. Nawet kiedy Igor wyjechał do Warszawy. Zresztą do stolicy odchodził kilka razy, kilka razy wracał, po roku, po pół. Mówiłem mu: "Robisz największy błąd w swoim życiu. Tu jesteś święta krowa, wszyscy cię szanują....