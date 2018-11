Pozostało 90% tekstu

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej Wypróbuj cyfrową Wyborczą Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej Wypróbuj teraz od 19,90 zł

- Nigdy nie bałam się zmarłych, owszem, na początku musiałam się oswoić z tym, że pracuję przy zwłokach, ale dla mnie ta praca nie różni się od innych. Jeżeli wykonuje się ją z pasją, to zawsze cieszy. A ja robię to, co lubię - wyznaje Marta Lech, właścicielka zakładu pogrzebowego Gloria.- Wiem, że moja praca to tabu w naszym społeczeństwie. Kiedy nowi znajomi dowiadują się, że prowadzimy zakład pogrzebowy i krematorium, często są zaskoczeni. Ale nigdy nie wstydziłam się tego, co robię, wręcz przeciwnie. Uważam, że pięknie zorganizowane ostatnie pożegnanie przynosi ulgę rodzinie. Widok najbliższej osoby leżącej w trumnie jest traumą, ale kiedy ciało jest dobrze przygotowane, odrobinę łatwiej jest przez to przejść. Często po pożegnaniu ze zmarłym w naszej kaplicy rodzina wychodzi i słyszymy, jak wzajemnie się pocieszają, jak mówią, że zmarły wyglądał spokojnie, że jakby spał, że czują teraz spokój. To daje nam poczucie dobrze wykonanej pracy.Marta prowadzi zakład razem z mężem. Zaczęli w 1989 roku. Pierwszy stał przy ul. Świętego Antoniego, nie miał jeszcze nazwy. Cała ulica, razem z sąsiednią Włodkowica były zdominowane przez zakłady pogrzebowe. Nie było Glorii, Styksu czy Olimpu, wszyscy pracowali pod tym samym szyldem - zakład pogrzebowy to zakład pogrzebowy. Klienci odwiedzali wszystkie, porównywali ofertę i ceny. Dzisiaj firm pogrzebowych przy Antoniego jest niewiele, pracownicy tych pierwszych rozjechali się po całym mieście i pootwierali własne biznesy.