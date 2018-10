O werdykcie Piłkarskiego Sądu Polubownego dotyczącym szykanowania Sebino Plaku napisaliśmy wczoraj. Zawodnik opowiedział nam o sprawie trzy lata temu.

Rozmowa ukazała się w "Gazecie Wyborczej Wrocław" 9 kwietnia 2015 r.

Przemysław Mamczak: Przez wiele miesięcy odmawiał pan rozmów z dziennikarzami.

Trenerzy Śląska narzekali na pana dyspozycję i to opisywały media.

Sebino Plaku: Wcześniej chciałem, ale nie mogłem rozmawiać. Za krytyczne wypowiedzi o Śląsku zostałbym ukarany, gdyż taki miałem zapis w kontrakcie. Teraz mój kontrakt ze Śląskiem został rozwiązany. Dlatego mogę i chcę opowiedzieć prawdę. Przez ostatnie miesiące pisano o mnie, przedstawiając tylko w złym świetle. Podkreślano, że dużo zarabiam, a jestem w fatalnej formie. Ale to była wersja klubu. Chcę, aby ludzie zobaczyli moją stronę wydarzeń.- Może byłem w nieco słabej formie. Nie grałem jak wcześniej, nie strzelałem bramek. Nie chcę, aby zabrzmiało to jak usprawiedliwienie, ale miałem wtedy bardzo poważne problemy osobiste. Moja żona była w ciąży i poroniła. Psychicznie byliśmy zdruzgotani. To był kwiecień 2014 r., wtedy przyszedł do mnie prezes Śląska Paweł Żelem i powiedział: "Sebino, wiemy o twoich rodzinnych problemach. Jeśli możemy ci w czymś pomóc, pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć. Chcemy, abyś wrócił do wysokiej formy. Liczymy na ciebie". Zapewniłem go, że zrobię wszystko, aby wrócić do wielkiej formy.