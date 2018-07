Joanna Dzikowska: O czym śni się w kosmosie?

Generał Mirosław Hermaszewski: Pierwszej nocy śnił mi się Kapitan Nemo, który zaglądał do statku kosmicznego przez iluminator. Dobrze to pamiętam, miał twarz Piotra Klimuka. Pozostałe sny były już zwykłe, ziemskie.Kolega kosmonauta opowiadał mi kiedyś, że śnił mu się lekki majowy deszcz; rzeka, zielone drzewa i krzaki. Mi to samo! Śniły mi się zielone leszczyny z żółtymi baziami.Na stacji kosmicznej otaczały nas różne urządzenia i aparatura badawcza, oddychaliśmy tym samym, ale regenerowanym powietrzem. Było pięknie, ale człowiek tęsknił za czymś ziemskim. I takich snów sobie życzyliśmy na dobranoc - ziemskich.Na Ziemi często śni mi się kosmos. Tęsknię za nim. Powtarza się jeden sen: jestem na stacji orbitalnej i chcę wyjść na zewnątrz. Nie mieliśmy tego w programie, we śnie płynę więc do przedziału przejściowego, mocno wstrzymuję oddech, otwieram luk na zewnątrz i wypływam w przestrzeń. Kurczowo trzymam się barierki i rozkoszuję widokiem Ziemi. Wreszcie kiedy brakuje mi oddechu, zatrzaskuję luk i... budzę się.- Wystartowaliśmy 27 czerwca 1978 roku o godz. 18.26 przy pięknym zachodzie słońca. To był bardzo długi dzień, pełen oczekiwania i emocji. Byłem rozgrzany od tego napięcia, walczyłem z ostatnimi wątpliwościami. W rakiecie tkwi przecież diabelska moc - w sekundę spala półtorej tony paliwa. I to wszystko pode mną. Miałem więc takie momenty, w których w głowie było tylko to, jak szybko i wysoko polecimy. I że od próżni dzieli mnie tylko trzymilimetrowa osłona kapsuły, a za nią śmierć.