Zostawiał je Katarzynie, dziś żonie, na szafce albo na stoliku. Miał wtedy 24 lata.- To była nasza intymna wymiana radości i smutków. Komentarz do wewnętrznego świata - wspomina.Były zabawne. Często romantyczne. Za namową Katarzyny spróbowali sprzedać na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku powielone na ksero rysunki Andrzeja. Wszystkie poszły.Dziś kartki, które projektuje, można kupić w empiku, przez internet i w galerii przy ul. Odrzańskiej. W swoim wydawnictwie Ilustris zatrudnia kilkanaście osób.Z okazji Dnia Życzliwości jego rysunkowy komentarz pojawia się na miejskich tramwajach, przystankach i plakatach.- Moje rysunki od zawsze powstawały w celach przede wszystkim autoterapeutycznych. Dzięki nim świat stawał się dla mnie bardziej zrozumiały. Pokłócę się z kimś, to rysuję dwie kłócące się osoby i już jestem na zewnątrz konfliktu. Nabieram dystansu.